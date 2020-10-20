 

«Одноклассники» запускают сервис «Моменты»

20.10.2020, 15:35, Новости дня

Социальная сеть «Одноклассники» предлагает воспользоваться новым сервисом «Моменты», в котором можно опубликовать фото и видео продолжительностью до 10 секунд. Особенность его в том, что данный контент будет доступен для просмотра только в течение суток, а затем его удалят из общего доступа, оставив только в специальной папке самого автора.

Как поясняет разработчик, на первом этапе «Моменты» доступны только для устройств, работающих на операционных системах iOS и Android. Но очень скоро сервисом смогут пользоваться все без исключения.

Как и положено для таких сервисов, на изображениях можно делать надписи. Сам контент предназначен для общения между участниками социальной сети «Одноклассники».



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