 

Компания Xiaomi запустила в глобальное производство спортивную версию смарт-часов Mi Watch

20.10.2020, 15:35, Новости дня

Китайский производитель электроники Xiaomi огласил о начале глобального выпуска спортивной версии умных часов Mi Watch. Таким образом, компания планирует не только выйти, но и закрепиться на мировом рынке наручных смарт-гаджетов.

По оценкам экспертов, выход на мировой рынок Xiaomi с данным видом продукции создаст проблемы для компании Fitbit, уже предлагающей в разных странах недорогие фитнес-трекеры.

Напомним, что модели умных часов Mi Watch и Mi Watch Color от Xiaomi уже достаточно давно продаются на территории Китая. До сих пор производитель не рисковал выводить их на рынок западных стран, где они столкнулись бы с аналогичной продукцией Apple. По предварительным данным, китайские смарт-часы будут стоить 99 долларов.



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