 

Сапронов: Не голосуйте за “временно неработающих”! Заработная плата в местных советах не предусмотрена. За счет чего они жить будут?

20.10.2020, 14:15, Новости дня

Это не агитация “за” или “против” партий. Это агитация против конкретных людей в разных политических силах.

Не голосуйте за “временно неработающих”!

За счет чего они жить будут, если у них нет работы? Заработная плата в местных советах не предусмотрена. Зачем вам в местных советах люди, которые идут туда, чтобы что-то у вас сп…здить?

Задайте им простые вопросы:

Сколько налогов они и их компания заплатили в бюджет?
Сколько рабочих мест они создали?
Сколько инвестиций привлекли в ваш город, в Украину?

Поищите, есть ли у них история успеха за последние годы? Программы можно не читать. Они одинаковые.

Не голосуйте за безработных!

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / “Динамо” в матче претендентов на серебро УПЛ проиграло “Десне”

31.08 / МВД Белоруссии заявило о 173 задержанных во время акций протеста

28.07 / Геращенко: Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией

13.08 / Политолог объяснил внезапный отказ белорусских властей от силового подавления протеста

29.06 / Наводнение в Китае: в зоне бедствия находится около 10 тысяч человек

18.09 / В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2020» 

18.08 / В Сети показали первые изображения обновленного Hyundai Tucson

01.07 / Помпео: «Нам необходимо разговаривать с русскими»

13.07 / Бренд Aurus готовит бюджетную модель

30.07 / Станция метро “Вокзальная” в Киеве возобновила работу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска