 

Зеленский хочет, чтобы украинцы смогли голосовать онлайн на следующих выборах

20.10.2020, 14:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход страны к полностью электронному документообороту, начнется процесс в 2021 году. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы стали первой страной в мире, имеет цифровой паспорт. С помощью которого можно путешествовать или открыть банковский счет онлайн. И это – только начало пути к цифровому государству. 2021-й станет началом вхождения страны в режим “пейперлес” (Paperless – сервис для обмена документами в электронной форме. – “ГОРДОН”). Ни одно государственное учреждение не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг”, – сказал он в ходе ежегодного послания в Верховной Раде. 

Цель государства на ближайшие годы – перевести 100% государственных услуг в онлайн, добавил президент. 

“На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете. Цифровая страна – это не только удобно. Это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением. Это мощный экономическое развитие, потому что доля цифровой экономики в мире быстро растет”, – отметил Зеленский. 

Создание новой антикоррупционной системы, частью которой является идея “перенести государство в смартфон”, было одним из пунктов предвыборной кампании Зеленского. 

Одним из воплощений идеи стало мобильное приложение “Дія”, которое запустили в феврале 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить). В апреле в приложении “Дія” появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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