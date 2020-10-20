Осужденному за убийство журналистки датчанину удалось сбежать из тюрьмы

20.10.2020, 13:48, Новости дня

Осужденный пожизненно за убийство шведской журналистки датчанин Петер Мадсен сбежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена, сообщило издание Copenhagen Post.

Мадсен сбежал из заключения около 10.00 (11.00 мск), но не смог уйти далеко, он остановился на обочине дороги в районе Альбертслунн, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания.

Беглец пригрозил охраннику взорвать бомбу, на нем надет пояс, похожий на самодельное взрывное устройство. Не исключено, что мужчина также может быть вооружен пистолетом.

Неподалеку от Мадсена залегли полицейские снайперы, правоохранители блокировали его позицию.

Напомним, в апреле 2018 года суд Копенгагена приговорил Мадсена, владельца подлодки Nautilus, к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Прокуратура считает, что Мадсен задушил шведскую журналистку Ким Валль или перерезал ей горло и что он планировал это преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки.