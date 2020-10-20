Адвокаты потерпевших по делу Ефремова заявили о готовности взять деньги

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20.10.2020, 13:48, Новости дня

Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщил, что готова принять деньги актера, но не в зале суда.

«Хочу подчеркнуть, что после отправки по 200 тыс. рублей в ходе заседания суда первой инстанции трое моих доверителей отослали их обратно. Эти деньги сейчас находятся в распоряжении Ефремова или его окружения. Сейчас в Хамовнический суд от моих доверителей поданы три иска на 1 млн рублей каждый. Мы не возражаем против того, чтобы им выплатили деньги до этого суда, но не можем принять их сейчас. Мы не против отложения суда для решения этого вопроса», – цитирует Добровинского ТАСС.

Адвокат старшего сына погибшего Сергей Аверцев подтвердил, что его доверитель получил 1 млн рублей от Ефремова. «Однако я против отложения заседания для выплаты денег другим потерпевшим. Иски поданы давно, у осужденного и его представителей было достаточно времени для выплаты денег», – указал юрист.

Между тем Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор Ефремову на 22 октября, передает РИА «Новости».

Напомним, сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту. Во вторник Ефремова доставили в суд для рассмотрения апелляции на приговор. Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.



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