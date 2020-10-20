Эксперт: Истинные цели оценок «Голосом» выборов в РФ вызывают вопросы

20.10.2020, 13:48, Новости дня

Движение «Голос» провело дискуссию об итогах прошедших выборов 11-13 сентября и предстоящих выборов в Госдуму, подвергнув критике организацию выборов в России. Политолог Владимир Шаповалов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно проанализировал критику со стороны экспертов движения.

Шаповалов заявил, что «критики избирательной системы РФ выступают в бездоказательной манере». Так, «Голос» пытается «говорить о безальтернативности голосования, но реальность совершенно обратная».

«Мы наблюдаем тенденцию к расширению конкурентности. Увеличивается число региональных представительств партий. По итогам ЕДГ 2020 появился пул новых партий – три партии выступили в сентябре успешно и сделали весомую заявку на участие в федеральной политике», – отметил эксперт.

По его мнению, «стандартное обвинение в том, что трехдневное голосование делает общественный контроль невозможным, не выдерживает критики», и это особенно прослеживается «на фоне того, что практически половина Европы широко применяет многодневное голосование, а досрочное голосование в США на президентских выборах имеет тенденцию к постоянному росту».

«Этот опыт зарубежного голосования совершенно не оспаривается экспертами «Голоса», демократичность выборов в этих странах почему-то не подвергается сомнению», – добавил Шаповалов.

«У меня складывается впечатление, что некоторые эксперты «Голоса» рассуждают не столько об избирательных процедурах, сколько о возможности организации в РФ протестных акций, наподобие белорусских. Например, я услышал такой посыл: «Для того, чтобы люди пришли и возмутились, нужно проделать работу». Такие сравнения и фактически перенос белорусских протестных практик, украинского майдана на российскую почву как спланированного сценария для дестабилизации ситуации мне кажутся неуместными и вызывают вопросы относительно истинных целей таких дискуссий», – также сообщил политолог.

Отметим, что на фоне голосования в РФ 13 сентября движение «Голос» уличали в распространении фейков. Так, например, на карте нарушений «Голоса» был размещен фейк о переносе плановых операций под предлогом голосования. Кроме того, «Голос» выдал за организованный подвоз на голосование обычный автобус.

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