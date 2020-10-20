 

Компания LG выпустила первый в мире сворачиваемый телевизор

20.10.2020, 13:25, Новости дня

Анонсированный ранее первый в мире телевизор LG со сворачиваемым экраном уже выпущен, сообщает производитель. Объявлена базовая стоимость устройства. Она составит 87 тысяч американских долларов. Это значит, что российские покупатели должны будут заплатить не менее 6 млн 800 тыс. рублей.

Телевизор Signature OLED R получил 65-дюймовфый сворачиваемый экран. Его продажи стартовали только в Южной Корее, однако и здесь количество аппаратов, попавших на полки семи фирменных магазинов, ограничено.

Эксперты называют используемую панель самой большой инновацией в производстве телевизоров за последние несколько лет. Экран можно увеличивать и уменьшать, что позволяет менять соотношение сторон и величину диагонали, приспосабливая устройство как к видео контенту, так и к помещению, в котором оно используется.



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