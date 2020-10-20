 

В смартфонах Google Pixel 5 экран отходит от корпуса

20.10.2020, 13:25, Новости дня

У маркетологов, занимающихся продвижением смартфонов Google Pixel 5, крупные неприятности. Гаджет анонсирован как хорошо защищенный от всех внешних воздействий и вообще – водонеприницаемый. Однако в целом ряде случаев пользователи с большим удивлением стали замечать, что экран мобильника отходит от корпуса. Такого недостатка не ожидал никто.

Как поясняют специалисты, зазор существовал с самого начала. Это вовсе не результат небрежного отношения многих людей к гаджетам, а обычный производственный брак.

Хуже всего то, что со временем количество жалоб на одну и ту же проблему росло. По словам специалистов, уже трудно говорить о соответствии смартфона стандартам защиты IP68. Многие советуют не покупать Google Pixel 5, где брак проявляется чаще всего.



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