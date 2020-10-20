 

Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из “Крепкого орешка”. Видео

20.10.2020, 12:10, Новости дня

Американский актер Брюс Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов, воплотив в двухминутном ролике образ полицейского Джона Макклейна – главного героя американского боевика “Крепкий орешек”, которого он сыграл в пяти частях фильма.

Ролик с участием Уиллиса 18 октября был размещен на Instagram-странице компании-производителя.

По сценарию рекламного видео, Уиллис в образе Макклейна из “Крепкого орешка” пытается завести машину со сломанным аккумулятором, но в процессе ему приходится вступить в противостояние с другими героями из первой части боевика.

Рекламное видео заканчивается хеппи-эндом, а герою Уиллиса удается завести автомобиль даже с простреленным новым аккумулятором от производителя, который рекламируется в ролике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

A new chapter in the @DieHardAuto story is here. #DIEHARDISBACK

Публикация от Advance Auto Parts (@advanceautoparts) 18 Окт 2020 в 1:43 PDT

“Смотрите, как Джон Макклейн сражается со старыми врагами, чтобы установить новую батарею – он не остановится ни перед чем, чтобы завести машину”, – говорится в релизе ролика на YouTube-канале компании-производителя.

Премьера американского боевика “Крепкий орешек” состоялась в 1988 году. Образ главного героя – полицейского Джона Макклейна – воплотил американский актер Брюс Уиллис. После премьеры первой части на экран вышли еще четыре фильма о Макклейне, последний из которых был снят в 2013 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / На акции у посольства Белоруссии в Москве задержаны пять человек

06.08 / Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком

29.09 / Российский Су-27 перехватил разведчиков США и Германии над Балтийским морем

19.07 / Участников несанкционированной акции в поддержку Фургала привлекли к ответственности

05.08 / Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

31.07 / Детсадовцы в Германии нашли сумку с марихуаной

16.09 / Le Monde – «новый Ближний Восток» — Израиль подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном в обход Палестины

29.08 / Тысячи протестующих собрались в Вашингтоне на марш против расизма

16.09 / Назван возраст самого пожилого испытателя российской вакцины от COVID-19

07.08 / Берлин ответил на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска