Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов в образе полицейского из “Крепкого орешка”. Видео

20.10.2020, 12:10, Новости дня

Американский актер Брюс Уиллис снялся в рекламе аккумуляторов, воплотив в двухминутном ролике образ полицейского Джона Макклейна – главного героя американского боевика “Крепкий орешек”, которого он сыграл в пяти частях фильма.

Ролик с участием Уиллиса 18 октября был размещен на Instagram-странице компании-производителя.

По сценарию рекламного видео, Уиллис в образе Макклейна из “Крепкого орешка” пытается завести машину со сломанным аккумулятором, но в процессе ему приходится вступить в противостояние с другими героями из первой части боевика.

Рекламное видео заканчивается хеппи-эндом, а герою Уиллиса удается завести автомобиль даже с простреленным новым аккумулятором от производителя, который рекламируется в ролике.

A new chapter in the @DieHardAuto story is here. #DIEHARDISBACK

Публикация от Advance Auto Parts (@advanceautoparts) 18 Окт 2020 в 1:43 PDT

“Смотрите, как Джон Макклейн сражается со старыми врагами, чтобы установить новую батарею – он не остановится ни перед чем, чтобы завести машину”, – говорится в релизе ролика на YouTube-канале компании-производителя.

Премьера американского боевика “Крепкий орешек” состоялась в 1988 году. Образ главного героя – полицейского Джона Макклейна – воплотил американский актер Брюс Уиллис. После премьеры первой части на экран вышли еще четыре фильма о Макклейне, последний из которых был снят в 2013 году.