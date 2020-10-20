Правительство не поддержало поправки Мизулиной в Семейный кодекс
20.10.2020, 11:48, Новости дня
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала поправки сенаторов во главе с Еленой Мизулиной в Семейный кодекс, направленные на укрепление института семьи.
В тексте проекта заключения правительства говорится, что «в случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», передает ТАСС.
Указывается, что документ предусматривает изменение оснований для ограничения или лишения родительских прав, «изменение концепции отобрания ребенка у родителей», а также установление предельного размера вознаграждения по договору опеки (попечительства) за счет доходов от имущества ребенка.
«Указанные инициативы не соответствуют интересам ребенка и защите его прав», – считают в правительстве.
В кабмине добавили, что «вводимые законопроектом понятия носят неопределенный характер, в связи с чем требуется приведение их в соответствие с уже используемой в законодательстве РФ терминологией».
«Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приведены аргументы, свидетельствующие о необходимости серьезного изменения как понятийного аппарата, так и структуры семейного законодательства в целом», – отметили там.
По мнению комиссии, в законопроекте также не решен вопрос о порядке финансирования предлагаемых полномочий полиции и региональных властей и отсутствует оценка объемов и источников расходов, необходимых для реализации документа.
«Правительство не поддерживает законопроект», – говорится в проекте заключения.
Ранее Совет по правам человека (СПЧ) подготовил отрицательное заключение по поправкам в Семейный кодекс, которые были разработаны во главе с сенатором Еленой Мизулиной.
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