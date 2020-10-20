 

Утечку воздуха в российском модуле МКС ликвидировать не удалось

20.10.2020, 11:48, Новости дня

В российском модуле «Звезда» на МКС продолжается утечка воздуха, после заклейки трещины каптоновой лентой давление начало снижаться еще быстрее, сообщил космонавт Анатолий Иванишин.

«Давление 670 (миллиметров ртутного столба – ред.)», – сказал космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей, передает РИА «Новости». 

При этом вчера перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции – 733 миллиметра ртутного столба. Таким образом, снижение давления на 63 миллиметра – это больше, чем после того, как трещину заделали с помощью пленки.

Кроме того, Иванишин отметил, что обнаружил под лентой какие-то небольшие частицы. В ответ оператор сообщил, что в следующий раз посоветует ему заклеить трещины несколькими слоями.

Ранее сообщалось, что экипаж МКС загерметизировал место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» временными средствами. Сообщалось, что трещина имеет длину от двух до четырех сантиметров, ее временно заклеили термоскотчем.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

В четверг Иванишин сообщил, что российские космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 57,4%

05.10 / “Агент России”. США пояснили эффект санкций против украинского нардепа Деркача

28.07 / Киноотрасли РФ спрогнозировали потерю половины кассовых сборов

13.07 / Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

24.08 / Готовивший по заказу СБУ похищение одного из лидеров ополчения ДНР оформил явку с повинной

12.08 / Сын Ефремова рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах

02.07 / Мнения: Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

11.10 / “Сережа, сколько это будет продолжаться? Николаевич злится”. В суде по делу Гандзюк свидетель цитировал разговор Торбина с Левиным

29.08 / Саррадж отправил главу МВД Ливии в отставку на фоне протестов

12.08 / В Госдуме оценили слова Лукашенко о безработных протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска