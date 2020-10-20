Правительство поддержало законопроект о «всероссийской реновации»

20.10.2020, 11:14, Новости дня

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о всероссийской реновации, однако просит его доработать.

В проекте отзыва кабмина говорится, что правительство РФ «поддерживает законопроект при условии учета замечаний», передает РИА «Новости».

При этом указывается, что дополнительной проработки требует перечень случаев, при которых решение о комплексном развитии территории и порядок его реализации может приниматься правительством, регионами, а также в каких случаях принятие такого решения может быть передано органами госвласти субъекта РФ органу местного самоуправления.

«Мероприятия по расселению аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу и реконструкции на основании адресных программ, влияют на достижение показателей трех составляющих национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: улучшение жилищных условий граждан, увеличение объемов жилищного строительства и создание комфортной городской среды. В законопроекте необходимо предусмотреть положения, обеспечивающие взаимосвязь указанных мероприятий с достижением показателей национальной цели и национальных проектов в целом, в том числе в части обеспечения комплексной застройки необходимой инфраструктурой», – говорится в документе.

Также, по мнению правительства, необходимо соотнести обязанности, возникающие у органа власти в связи с заключением им договора о комплексном развитии территории, с полномочиями публично-правовых образований, в том числе с учетом разных видов муниципальных образований.

Кроме того, правительство просит соотнести форму и порядок выявления и учета мнения собственников помещений и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах о включении таких домов в проект программы по сносу и реконструкции и об исключении из программы с действующим порядком подсчета голосов, установленным Жилищным кодексом.

Положения законопроекта о порядке организации и проведении аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории предлагается уточнить, в том числе предусмотреть возможность проведения аукциона в электронной форме, указывает правительство.

Помимо этого, кабмин просит внести корреспондирующие поправки в ряд других законов.

Напомним, в сентябре был назван срок принятия закона о «всероссийской реновации».