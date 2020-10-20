Работы участников чемпионата ArtMasters решили поставить в «Школе драматического искусства»

20.10.2020, 11:14, Новости дня

В Московском продюсерском центре состоялся финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Жюри выбрали две постановки, которые будут поставлены на сцене «Школы драматического искусства».

Представленные проекты стали результатом коллаборации участников чемпионата и резидентов смены «Театр» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В финале командных соревнований принял участие председатель наблюдательного совета чемпионата ArtMasters Сергей Кириенко. По итогам встречи он отметил высокий уровень подготовки постановок и обратил внимание на то, что участники, поступаясь личными амбициями, работали на успех команды.

«Люди, которые месяц назад не знали друг друга, которые встретились впервые, сегодня работали командой. Все ребята невероятно талантливые. И здесь главное не соревнование. С одной стороны это конкурс, а с другой стороны – это уникальная возможность попробовать обменяться опытом. И здесь это происходит, здесь это видно. Ребята точно понимают, что вне зависимости от того, выиграли они или проиграли, они стали сильнее, они стали талантливее», – поделился впечатлениями Кириенко.

По итогам командных соревнований, жюри выбрали три постановки, которые войдут в программу торжественной церемонии закрытия чемпионата и будут показаны на сцене Большого театра 21 октября. Ими стали «Сказка о Рыбаке и Рыбке», «Три сестры» и отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие».

Среди них жюри чемпионата определит победителя, который получит право поставить свой спектакль на сцене «Школы драматического искусства». Члены жюри решили выделить еще две блестящие работы – «Пиковая дама» и «Пир во время чумы». Эти два спектакля также будут поставлены на сцене «Школы драматического искусства».

«Это очень достойная работа в таком формате, когда все сжато, когда нужно и сюжет показать, и историю рассказать. И то, что мы сегодня увидели, мне кажется, очень ценно. Спасибо вам!», – поблагодарил участников один из членов жюри финала командных соревнований, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

К его мнению присоединился Григорий Заславский, ректор ГИТИСа: «Театр – это форма, но театр – это и смысл. То, что каждой из ваших команд удалось найти такую замечательную, оригинальную и энергичную форму и не потерять смысл – это победа конкурса в целом».

Театральные фрагменты – это командные соревнования, которые стали возможными благодаря коллаборации между финалистами ArtMasters и участниками форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Художники по гриму, художники по костюмам, сценографы и художники-оформители чемпионата ArtMasters объединились в творческие коллективы с режиссерами, актерами, танцорами и другими резидентами форума «Таврида».

Вместе они подготовили фрагменты спектаклей: на итоговом показе семь режиссеров выступили и представили свои постановки, среди которых «Синяя птица», «Пиковая дама», «Три сестры», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Пир во время Чумы», отрывок попурри по монологам из классических, прозаических и драматических произведений «Летящие» и отрывок по мотивам произведения «Молодые» Михаила Задорнова.

Торжественная церемония награждения победителей и заключительный гала-концерт чемпионата ArtMasters пройдут 21 октября в Большом театре, что фактически станет стартом фестиваля «Таврида АРТ Moscow». Фестиваль пройдет в Москве с 21 по 26 октября 2020 года.