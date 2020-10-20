«Аэрофлот» призвали не играть в прятки в деле о контрабанде продукции Apple

20.10.2020, 11:08, Новости дня

«Это тот случай, когда в прятки играть нельзя. Нужно либо подтвердить, что это фейк, либо признать произошедшее и гарантировать недопущение подобных явлений в будущем», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Смирнов, комментируя обвинения властей США в адрес сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в контрабанде продукции Apple.

«Контрабанда – это уголовно наказуемое преступление, которое во всех государствах карается очень строгими приговорами, – сказал президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. – Пока мы имеем очень мало достоверной информации, но уже понятно, что судебные органы США пойдут до конца в расследовании возможных фактов незаконной перевозки продукции Apple. И если будет установлена причастность сотрудников «Аэрофлота» – это нанесет серьезнейший удар по имиджу авиакомпании и подорвет международные достижения российского авиаперевозчика».

Собеседник также отметил возможную проблему нарушения правил авиационной безопасности. «Не секрет, что все грузы перед попаданием на борт самолета проходят строгую проверку на наличие взрывчатых и отравляющих веществ. Если этого не делалось, вина подозреваемых утяжеляется в значительной степени, потому что речь идет об угрозе безопасности пассажиров. Придется разобраться, как сотрудники «Аэрофлота» могли нарушить международные и национальные правила безопасности», – отметил Смирнов.

«В этой ситуации я бы рекомендовал руководителям российской авиакомпании не ждать развития ситуации, а немедленно вмешаться в нее. Необходимо срочно отправить ответственного представителя «Аэрофлота», чтобы он на месте разобрался в происходящем, встретился с администрацией гражданской авиации США, представителями аэропорта и следственной комиссией. Это тот случай, когда в прятки играть нельзя. Нужно либо подтвердить, что это фейк, либо признать произошедшее и гарантировать недопущение подобных явлений в будущем. Вмешательство и повышенный интерес со стороны российской авиакомпании, и возможно российского МИД, могли бы сгладить эффект от произошедшего», – заключил Смирнов.

Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple. Указывается, что «обвиняемые, предположительно, участвовали в незаконной контрабанде электронных устройств, в частности, продуктов Apple» – Apple iPhone, iPad и Apple Watch. При этом использовались «курьеры, многие из которых являются или были сотрудниками авиакомпании «Аэрофлот». Семеро обвиняемых арестованы в Нью-Йорке, один – в Иллинойсе, двое скрываются. Госдеп «аннулировал 113 виз у сотрудников «Аэрофлота» за участие в их схеме», передает РИА «Новости».

Как утверждают американские власти, «после получения инструкций от обвиняемого жителя РФ Саюза Дайбагя, члены экипажа «Аэрофлота» и другие лица отправлялись в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства».

У обвиняемых «Акмала Асадова, Кирилла Сохончука, Антона Перевозникова, Марата Шадхина и других, находившихся в США, имелись электронные устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт». При обыске багажа членов экипажа и «других курьеров» обнаружены «электронные устройства на миллионы долларов». При аресте обвиняемых было обнаружено более 600 тыс. долларов наличными, некоторая часть средств была спрятана в подвале дома Шадхина, сообщила прокуратура.

Одни члены группы, как говорится в сообщении, скупали устройства, в том числе краденые, в США, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар по прилете в Соединенные Штаты и потом увозили в Россию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщил, что «большая группа сотрудников ФБР в аэропорту JFK производила проверку багажа и пассажиров, вылетающего в Москву рейса «Аэрофлота». Консульство выясняет, есть ли среди задержанных россияне.