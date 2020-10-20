 

Врач назвал доступные способы укрепить иммунитет

20.10.2020, 10:08, Новости дня

Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой россиянин, изменив свои привычки, сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Викулов указал, что «на иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие», передает радио Sputnik.

«Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», – добавил врач-иммунолог.

Кроме того, следует изменить и пищевые привычки.

«Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», – объяснил Викулов.

Также необходимо отказаться от вредных привычек – курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет.

Ранее врач рассказала, как бессимптомный COVID-19 влияет на иммунитет к вирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Эксперт оценил исполнение процедуры голосования в регионах

01.07 / В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

25.06 / Под Нижним Новгородом глава отделения КПРФ поставил памятник Сталину

15.07 / Названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса

13.08 / В Белорусской церкви призвали верующих к миру и взаимопониманию

21.10 / Редкий Porsche 356B 1961 года выпуска выставили на продажу

30.07 / Трамп предложил перенести выборы президента США

01.07 / У 89-летнего экс-главы “Формулы-1” Экклстоуна родился сын

26.08 / Министр труда высоко оценил «Кунгурский техникум-интернат»

19.10 / Ирландия решила ввести режим наивысшей эпидемиологической опасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска