Останки экипажа нашли в Приморье на месте авиакатастрофы 1945 года

20.10.2020, 8:45, Новости дня

Бойцы приморского поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили в ходе работ на месте крушения в 1945 году транспортного самолета Ли-2 останки членов экипажа, информирует организация.

«АвиаПоиск» решил начать расследование одной из самых загадочных авиакатастроф 1945 года, когда во время войны с Японией транспортный самолет Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания, передает РИА «Новости».

По словам жителей села Горный Хутор, останки погибших были найдены случайно в 1946 году, их захоронили на окраине села.

При этом, по данным архива Минобороны, в тот период в составе 281-го авиаполка погибли девять человек, составляющие один экипаж, вместо шести.

Планировалось выяснить, почему указанные девять человек числятся не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. Также неизвестно, почему в архиве тогда решили, что на горе Лысой разбился именно Ли-2 281-го авиаполка, – конкретных данных по типу и номерам обнаруженного самолета нет.

«По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2. Найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов. Удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа. Самолет падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов», – говорится в сообщении «АвиаПоиска».

Отмечается, что 1960-е годы прямо по месту, где находится носовая часть самолета, проложили лесную геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. Поэтому активистам приходится доставать костные фрагменты из-под дороги.

Помимо останков найдены пряжка от привязных ремней сиденья, ременная офицерская пряжка ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1.

Напомним, в июне американские военные обнаружили фрагменты тел погибших в авиакатастрофе в 1952 году в ходе раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска.