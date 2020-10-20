Мэр Красноярска заразился коронавирусом

20.10.2020, 8:44, Новости дня

Глава Красноярска Сергея Еремина заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат, он находится на самоизоляции.

«Вирусные «пули» летят все быстрее и быстрее, ближе и ближе. Меня тут зацепило. Буквально на выходных одна из дочерей сказала, что была контактным лицом. Вчера все помчались сдавать тесты. К сожалению, у нас у двоих положительное подтверждение», – сказал Еремин в своем видеообращении в Instagram.

По его словам, он находится на самоизоляции и работает в дистанционном режиме.

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Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 19 Окт 2020 в 10:04 PDT

Ранее сообщалось, что губернатор Костромской области Сергей Ситников заболел коронавирусной инфекцией и переходит на дистанционный режим работы.

Накануне у губернатора Орловской области Андрея Клычкова обнаружили коронавирус. Также заболел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.