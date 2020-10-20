Курс гривны относительно основных валют продолжает снижаться

20.10.2020, 8:00, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 октября.

По отношению к доллару курс гривны снизился на две копейки – с 28,36 грн/$ до 28,38 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 13 копеек: с 33,30 грн/€ до 33,43 грн/€.

Почти на столько же гривна дешевела сутками ранее.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,63 грн за 10 руб. на 3,65 грн за 10 руб.