В Уэльсе ввели локдаун до 9 ноября

20.10.2020, 5:57, Новости дня

Власти Уэльса приняли решение ввести с пятницы, 23 октября, локдаун из-за распространения коронавируса, сообщил первый министр региона Марк Дрейкфорд.

«У нас нет простых решений, поскольку вирус распространяется во всех частях Уэльса», – передает его слова РИА «Новости».

В Уэльсе до 9 ноября будут закрыты непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Работников необходимо перевести на удаленку. Запрещено встречаться членам различных семей за отдельными исключениями.

Начальные школы после плановых каникул будут работать в обычном режиме, средние откроются только для двух младших классов. Религиозные учреждения будут закрыты, однако будут открываться для проведения свадеб и похорон. Власти выделят для помощи бизнесу 300 млн фунтов стерлингов.

В Великобритании подтверждено с начала пандемии 720 тыс. случаев коронавируса, 43 тыс. человек скончались.

Ранее власти Северной Ирландии ввели жесткий четырехнедельный карантин, чтобы прекратить рост новых случаев коронавируса. Мэр Лондона Садик Хан сообщал, что новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, будут неизбежно введены в Лондоне уже в ближайшие несколько дней.