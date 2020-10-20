Мэр Архангельска подал в отставку

20.10.2020, 5:08, Новости дня

Мэр Архангельска Игорь Годзиш в понедельник подал в отставку. Нового главу города во вторник выберут депутаты на внеочередном заседании архангельской городской думы.

«С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», подав заявление об отставке по собственному желанию», – написал Годзиш на своей странице «ВКонтакте».

Он также поблагодарил всех, с кем работал, а также жителей города. По его словам, благодаря участию в нацпроектах, совместной работе администрации города и областного правительства в последние годы «жители смогли увидеть бум социальной стройки».

Известно, что внеочередное заседание архангельской городской думы, на котором депутаты выберут нового главу города назначено на утро вторника. На этот пост претендуют советник главы Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев, передает РИА «Новости».

Ранее подал в отставку по собственному желанию мэр Бишкека Азиз Суракматов. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии. В России назвали причину протестов в Киргизии.