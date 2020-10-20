США и Румыния обсудили «злонамеренное влияние» России

20.10.2020, 5:08, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Румынии Богдан Ауреску обсудили «злонамеренное влияние» России, информирует американское ведомство.

Помпео в разговоре с Ауреску выразил «озабоченность растущей пропагандой и злонамеренным влиянием России, Китая и связанных с ними». Кроме того, стороны обсудили модернизацию и сооружение реакторов румынской АЭС в Чернаводэ, сотрудничество в военной сфере, вопрос энергетической безопасности в Европе и добычу газа из Черного моря, а также общие «усилия по созданию безопасных сетей 5G», передает ТАСС.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально признала Россию «врагом». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение Москвы в список национальных «угроз» Румынии может объясняться желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море.