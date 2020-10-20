Харьковские активисты требуют декоммунизировать «Советскую» колбасу

20.10.2020, 3:00, Новости дня

Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать колбасу Харьковского мясокомбината «Советская». Как передаёт «СТРАНА», в ведомстве заявили, что Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства, однако добавили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.



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Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать продукцию Харьковского мясокомбината. Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в письме института, которое было обнародовано Telegram-каналом «Декомунізація. Україна».

Предметом жалобы стала колбаса Харьковского мясокомбината, которая называется «Радянська» («Советская»). При этом в институте уже рассмотрели жалобу и заявили, что будут рекомендовать переименовать колбасу.

«Сообщаем, что в рамках компетенции институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в официальном ответе института.

В то же время в учреждении напомнили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.