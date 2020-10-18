В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

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18.10.2020, 23:08, Новости дня

За сутки в Москве умер 51 пациент с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

Сообщается, что у них «был подтвержден диагноз пневмония». Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Москве превысило 362 тысячи, выздоровели около 273,9 тыс. человек, скончались 6009 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС. Накануне в столице скончались 52 пациента с коронавирусом.

Напомним, москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в транспорте. Мэр города Сергей Собянин назвал ограничения в Москве адекватными ситуации с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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