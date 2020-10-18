 

Греция собралась провести стрельбы из С-300 на Крите

18.10.2020, 22:48, Новости дня

Греция планирует устроить учебные стрельбы из российских ЗРК С-300 на Крите, сообщают СМИ.

Как напоминает Ieidiseis.gr, первые стрельбы прошли в 2013 году на полигоне НАТО на западе Крита. На том «историческом запуске ракет» присутствовали почти все военные атташе, служившие тогда в Афинах. Сейчас С-300 готовят к переброске на полигон в начале ноября для вторых учебных стрельб. Официального подтверждения этой информации не поступало, передает ТАСС.

Кипр купил С-300 в 1999 году. Под давлением Турции ЗРК передали Греции. На Крите С-300 разместили при посредничестве и согласии американцев. При этом С-300, а также зенитные системы малой дальности ТОР М-1 и ОСА прикрывают не только греков, но и американскую базу на Крите. Как пишет Ieidiseis.gr, «разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что Греция имеет на эти комплексы согласие США, а ракеты Турции – их анафему».

В пятницу в турецкой прессе опубликовали видеозапись с пуском ракеты в районе черноморского города Синоп, где предположительно проводятся испытания ЗРК С-400. Позже стало известно, что в ходе учений три ракеты С-400 успешно поразили назначенные цели. В последнее время отношения Греции и Турции крайне обострились из-за споров о разграничении морских зон. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте за кипрский шельф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Избран первый губернатор в единый день голосования

15.09 / В Эстонии оспорили закрытие последней русской школы в городе Кейла

09.10 / Захарова заявила, что если ЕС введет санкции против России за отравление Навального, последуют ответные меры

12.07 / Эксперт объяснил значение резолюции СБ ООН о помощи Сирии

15.10 / «Их не пытались спасти» — Der Spiegel о смертности от коронавируса в шведских домах престарелых

17.09 / В санкционный список ЕС по Белоруссии захотели включить россиян

02.10 / Санкции Белоруссии против ЕС будут действовать и в России

13.08 / VOAэкспресс 12 августа 2020

12.07 / Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

24.08 / Эксперт: Версия немецких врачей по Навальному не подтвердилась в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска