 

Пашинян обвинил Турцию в организации нападения на Карабах

18.10.2020, 21:08, Новости дня

Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах, конфликт не начался бы без вмешательства Анкары, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Именно Турция подтолкнула Азербайджан к нападению на Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). В атаках принимают участие турецкие войска. Но не только это. Азербайджанцы используют привезенных из Сирии боевиков-джихадистов», – цитирует РИА «Новости» Пашиняна.

По его мнению, на Южном Кавказе Турция придерживается той же стратегии, что и в Средиземноморье против Греции и Кипра или в Ливии, Сирии и Ираке. 

«Это экспансионистская политика. Во время переговоров о прекращении огня президент Турции Эрдоган заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия», – сказал он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление Эрдогана мешают мирному урегулированию карабахского конфликта. 

До этого стало известно о роли Турции в обострении вооруженного противостояния в Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября . После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. В итоге Армения отказалась от обмена пленными с Азербайджаном.

Ереван и Баку решили объявить перемирие с полуночи 18 октября. Решение принято, следуя заявлению президентов России, Франции и США, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Нагорном Карабахе и о том, может ли в конфликт Армении и Азербайджана вмешаться ОДКБ.



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