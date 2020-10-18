 

Протурецкий кандидат победил на президентских выбора в Северном Кипре

18.10.2020, 20:48, Новости дня

Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар выиграл на выборах президента, набрав 51,74% голосов избирателей.

По данным агентства Kibris, действующий президент республики Мустафа Акынджи набирает 48,26% голосов, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов.

Татара открыто поддерживают турецкие власти, многие считают его ставленником президента Турции Реджепа Эрдогана. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Татара с победой. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в Турции «искренне рады победе Татара на выборах». 

«Мы будем вместе защищать законные права и интересы ТРСК в Восточном Средиземноморье», – отметил глава МИД.

Татар выступает за существование двух государств на Кипре и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации. Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом назвал провокационными действия турецкой стороны на Кипре. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / СК назвал мотив убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

21.09 / Появилось объяснение «катастрофического вымирания» слонов в начале года

14.09 / На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

11.07 / Генпрокуратура РФ заявила, что группа Дятлова погибла из-за лавины. Родственники погибших не согласны с этим

03.09 / Захарова назвала заявления Германии по Навальному бездоказательными

17.09 / Ураган «Салли» обрушился на юго-восточное побережье США

04.09 / Вучич: Заключенное в США соглашение не признает Косово объектом международного права

30.07 / Ермак назвал письмо Козака тонкой дипломатической игрой

18.07 / В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали

15.10 / Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска