Протурецкий кандидат победил на президентских выбора в Северном Кипре

18.10.2020, 20:48, Новости дня

Премьер-министр самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар выиграл на выборах президента, набрав 51,74% голосов избирателей.

По данным агентства Kibris, действующий президент республики Мустафа Акынджи набирает 48,26% голосов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сторонники Партии национального единства начали праздновать его победу еще до завершения подсчета голосов.

Татара открыто поддерживают турецкие власти, многие считают его ставленником президента Турции Реджепа Эрдогана. Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил Татара с победой. В свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в Турции «искренне рады победе Татара на выборах».

«Мы будем вместе защищать законные права и интересы ТРСК в Восточном Средиземноморье», – отметил глава МИД.

Татар выступает за существование двух государств на Кипре и против создания на острове двухобщинной и двузональной федерации. Республика Кипр не признает законность выборов, но ведет переговоры с лидером турок-киприотов как представителем общины на переговорах по кипрскому урегулированию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидисом назвал провокационными действия турецкой стороны на Кипре.