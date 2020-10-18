Онищенко назвал помощницу Трампа «лахудрой»

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18.10.2020, 20:48, Новости дня

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко осудил безалаберность службы безопасности президента США Дональда Трампа и назвал его помощницу Хоуп Хикс «лахудрой».

Онищенко в беседе с НТВ отметил, что сотрудников и посетителей Белого дома не проверяли на коронавирус, пока не заболела помощница Трампа Хоуп Хикс. 

«Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались. Значит, никто ее там не проверял!» – сообщил он.

Бывший главный санврач РФ связывает это с плохой организацией охраны президента США – Трамп входит в группу риска, ему 74 года, у него лишний вес и проблемы со здоровьем.

«И они это не понимали, когда они его охраняли? Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в три раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус, он проник!» – возмутился Онищенко. 

Ранее лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что глава американской администрации больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса.

2 октября глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. В субботу ночью Трампа госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.



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