 

Москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в транспорте

18.10.2020, 18:48, Новости дня

Наличие у пассажиров масок и перчаток со следующей недели будет проверяться на всех станциях метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», – сообщил дептранс в Telegram. 

Отмечается, что строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

«Пожалуйста, если поездка необходима – подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров», – говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют не ездить в транспорте без острой необходимости и, особенно, если чувствуется недомогание. 

Ранее власти Ивановской области ужесточили масочный режим из-за распространения COVID-19 и ввели с 19 октября обязательное ношение средств защиты в общественных местах, в том числе на улице и в подъездах. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в РФ растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.



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