Россия подготовила обращение Франции в защиту лишенной сына россиянки

18.10.2020, 18:48, Новости дня

Посольство РФ в Париже направит ноту протеста в МИД Франции с требованием соблюдать права россиянки Жаклин Пиликиной, у которой забрали ребенка во время ее пребывания в Лионе, сообщил руководитель пресс-службы российской дипмиссии Сергей Паринов.

Посольство находится в постоянном контакте с Пиликиной с момента ее обращения 7 октября, передает ТАСС.

«Мы прилагаем все усилия к обеспечению соблюдения прав нашей соотечественницы, невзирая на любые ее возможные проблемы с французским законодательством», – подчеркнул дипломат.

Жительница Печоры Жаклин Пиликина приехала в Лион со своим шестилетним сыном по туристической визе в феврале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса они не могли вернуться в Россию и временно проживали в гостинице Лиона.

Как рассказали в общественном международном движении «Русские матери», 7 октября французские власти забрали у Пиликиной ребенка, отправив его в детский дом. В организации сообщили, что французские службы социальной опеки запрещают женщине встречаться с сыном и ищут для него приемную семью.

В начале октября гражданка РФ пожаловалась на попытку Испании отобрать новорожденного сына.