Экс-глава СБУ заявил об украинской «империи» до Владивостока

18.10.2020, 18:08, Новости дня

Территория нынешней Украины с древних времен была метрополией, а все остальные земли Руси к ней примыкали и пользовались защитой, сообщил бывший глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко.

По его мнению, после распада СССР Украине стоило взять название «Украина-Русь», так как якобы именно украинцы привнесли европейскую культуру и христианство на «евроазиатские пространства» вплоть до Владивостока, передает РИА «Новости».

«Русь – метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли – Суздальская, Владимирская, Новгородская – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», – сказал генерал.

Он добавил, в XVII веке украинское влияние распространилось до Уссурийска и Владивостока и «прикрыло собой очень слабое Московское государство».

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ и Белоруссия якобы произошли от Украины, а Киев спас Европу от «вторжения Османской империи».

Тем временем историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».