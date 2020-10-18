США пригрозили санкциями связанным с продажей оружия Ирану лицам

18.10.2020, 18:08, Новости дня

США готовы ввести санкции в отношении всех, кто так или иначе связан с поставками вооружения Ирану, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

«Мы готовы задействовать свои полномочия, чтобы ввести санкции в отношении любых физических или юридических лиц, которые вносят существенный вклад в поставку, продажу или передачу обычных вооружений Ирану или из Ирана, равно как и тех, кто обеспечивает техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другое содействие, связанное с этими вооружениями», – приводит слова Помпео ТАСС.

В воскресенье Иран объявил о снятии с него оружейного эмбарго

Ранее Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.