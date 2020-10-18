 

Москвичей из групп риска призвали избегать контактов с питомцами

18.10.2020, 17:53, Новости дня

Власти Москвы рекомендуют гражданам из группы риска избегать тесного
контакта с домашними питомцами.

«Представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными. Если нет возможности передать кому-то питомца, необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и использовать маску», – сообщается на сайте мэра Москвы.

При этом отмечается, что Всемирная организация по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро заявляет, что подтвержденной информации о заболевании животных, в том числе кошек и собак, нет. Также нет и данных о передаче вируса от питомцев к человеку и обратно.

Ранее доктор биологических наук и профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский заявил, что животные могут спровоцировать новые агрессивные мутации коронавируса. 



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