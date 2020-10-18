 

Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

18.10.2020, 17:53, Новости дня

Правоохранители произвели несколько выстрелов в воздух резиновыми пулями на несанкционированной акции протеста в Минске после того, как демонстранты начали бросать в их автобус камни.

При приближении колонны протестующих к кордону силовиков были слышны звуки, похожие на взрывы светошумовых гранат, передает РИА «Новости».

Отмечается, что по мере движения участников акции на прилегающих к Партизанскому проспекту улицах блокируется дорожное и пешеходное движение: милиция не позволяет покинуть проспект никому, включая журналистов. При стычке демонстрантов и силовиков был задержан один человек, говорится в сообщении.

В Минске 18 октября проводятся очередные акции протеста. В различные районы белорусской столицы, где ожидается проведение акций, стянуты автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики. В столице ограничен доступ к интернету. На акции протеста были задержаны несколько человек.



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