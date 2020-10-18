В РФ кроссоверы марки Nissan стали дороже

18.10.2020, 15:30, Новости дня

Известный японский бренд Nissan объявил об удорожании своих кроссоверов на рынке России.

На данный момент указывается, что исключением из обновленного прайса является топовая комплектация популярного паркетника Nissan Murano. Более того, в зависимости от модели и модификации размер удорожания техники для рынка РФ составляет от 10 до 54 тысяч рублей.

Популярные паркетники Qashqai стали дороже на 18 тысяч рублей во всех версиях, а базовая комплектация теперь продается за 1,41 млн рублей. Более того, X-Trail стал дороже на 30 тысяч рублей, и теперь его цена достигает 1,77 млн рублей. Наибольшее удорожание коснулось полноразмерного кроссовера Terrano, стоимость которого теперь стала выше на 40-54 тысячи рублей.