 

Убийство профессора истории во Франции. Полиция задержала 11 подозреваемых

18.10.2020, 14:40, Новости дня

Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории из колледжа в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, который  показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Задержали и отца студентки, который обнародовал в социальных сетях видео с угрозами в адрес учителя, и еще несколько человек, которые общались с нападающим незадолго до убийства. Среди них – известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви.

Прокурор по борьбе с терроризмом Жан-Франсуа Рикар подчеркнул, что у отца студента была сводная сестра. В 2014 году она уехала из страны, чтобы присоединиться к террористической группировке “Исламское государство” в Сирии. Однако прокурор не увязывал этот факт с делом об убийстве профессора.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемый в совершении преступления был убит при задержании. По имеющейся информации, это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Как писала Le Figaro, профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Один из родителей рассказал Le Parisien, что преподаватель перед тем, как показать рисунок, предложил всем желающим покинуть аудиторию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее “характерным исламистским террористическим актом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Oracle выразила готовность стать партнером в сделке по продаже TikTok

27.09 / Эксперт объяснил, как Турция влияет на конфликт Армении и Азербайджана

14.07 / Трамп не захотел вести переговоры с Китаем по торговой сделке

03.08 / Назван диагноз захватившего заложников в банке Киева

17.08 / Меркель запланировала обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

12.08 / Российские ученые создали новый материал для машиностроения

13.08 / Байден упрекнул Трампа в нытье

09.07 / Появились подробности обвинения Фургала

06.08 / Справляется хуже других — две трети американцев недовольны борьбой Трампа с пандемией

30.08 / Президента Чехии Земана выписали из больницы после операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска