 

Боец ММА Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае

18.10.2020, 14:08, Новости дня

Двоюродный брат обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 24-летний Умар Нурмагомедов доставлен в больницу в Дубае, сообщили в команде бойца.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», – передает ТАСС слова источника.

24 октября Нурмагомедов должен провести бой с казахстанцем Сергеем Морозовым на турнире UFC 254 в Абу- Даби. Бой отменен.

В феврале Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).



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