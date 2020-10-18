Пираты в Гвинейском заливе напали на второй за сутки танкер

18.10.2020, 13:48, Новости дня

В Гвинейском заливе пираты атаковали танкер PTI Nile, зарегистрированный в Гонконге, сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

По данным портала, судно было перехвачено вечером 17 октября в 115 морских милях к югу от столицы Того Ломе. Вероятно, пираты поднялись на борт танкера. Сейчас судно находится без движения в районе инцидента, сигналы с корабля не поступают, передает ТАСС.

Информации о происходящем на борту нет, не разглашается также гражданство членов экипажа. Между тем, это уже второе судно за субботу, атакованное пиратами в Гвинейском заливе. Ранее было совершено нападение на танкер для перевозки сжиженного газа Methane Princess, который стоял на якоре вблизи столицы Экваториальной Гвинеи города-порта Малабо. Пираты захватили в заложники гражданина Филиппин.

Ранее сообщалось, что захваченных в мае пиратами трех российских моряков в Экваториальной Гвинее удалось освободить.

В июле пираты взяли в заложники с борта танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе 13 членов экипажа, состоявшего из 19 граждан РФ и Украины. Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек.

Позднее российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна Curacao Trader, были освобождены.