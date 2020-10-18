 

В Японии стартовали продажи нового поколения Subaru Levorg

18.10.2020, 13:25, Новости дня

Известная компания Subaru сообщила о начале продаж на местном рынке обновленной генерации популярного паркетника Levorg.

Разработчики задействовали модернизированный стиль Bolder, существенно отличающий автомобиль от прошлой генерации. Также кроссовер можно преодолеть самые сложные участки пути за счет увеличенного дорожного просвета. Паркетник обладает более дорогим оснащением салона, включая мультимедийный центр, цифровую приборную панель

Известно, что под капотом кроссовера Subaru Levorg установлен 1,8-литровый бензиновый агрегат, который выдает 177 л.с. мощности. Автомобиль выходит с полным приводом и вариатором. Для местных клиентов цена в базовой комплектации составит около 3,1 млн йен.



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