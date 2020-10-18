Девочка с коляской упала с эскалатора в московском ТЦ

18.10.2020, 13:08, Новости дня

Маленькая девочка упала с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис» вместе с коляской, в которой находился ее брат, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девочка уронила коляску, в которой был ее маленький брат, спускаясь на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис». Оба ребенка упали и получили травмы», – передает ТАСС со ссылкой на источник. По данному факту проводится проверка. Выясняется, где в момент происшествия находились родители детей.

Ранее на станции Московского метрополитена «Савеловская» девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе.