Девочка с коляской упала с эскалатора в московском ТЦ

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18.10.2020, 13:08, Новости дня

Маленькая девочка упала с эскалатора в московском ТЦ «Мегаполис» вместе с коляской, в которой находился ее брат, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девочка уронила коляску, в которой был ее маленький брат, спускаясь на эскалаторе в ТЦ «Мегаполис». Оба ребенка упали и получили травмы», – передает ТАСС со ссылкой на источник. По данному факту проводится проверка. Выясняется, где в момент происшествия находились родители детей.

Ранее на станции Московского метрополитена «Савеловская» девятилетней девочке зажевало руку на эскалаторе.



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