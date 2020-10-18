 

Армения предупредила о возможной вспышке чумы в Карабахе

18.10.2020, 13:08, Новости дня

В зоне карабахского конфликта могут активироваться очаги чумы, сообщило министерство здравоохранения Армении.

«Боевые действия проходят в зонах Зангезурско-Карабахской и Приаракской естественных очагов чумы, где есть как возбудители, так и переносчики болезни. Отсутствие условий для вывоза тел погибших с целью захоронения или обмена способствует тому, что трупы становятся благоприятной средой для питания и размножения насекомых и диких животных, являющихся переносчиками или естественными резервуарами инфекций», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве отметили, что военные действия повышают риск передачи инфекции от грызунов, а «высокая контагиозность и смертность от чумы создает угрозу массовых заражений». Помимо чумы, есть вероятность инфицирования туляремией и лептоспирозом, предупредили в ведомстве. Также размножение грызунов представляет опасность распространения заболеваний для государств, граничащих с зоной конфликта, например, Ирана, куда инфекция может попасть через водные пути.

Минздрав Армении также сообщил, что повреждение систем водоснабжения и водоотвода препятствует работам по очистке и дезинфекции, что в свою очередь провоцирует распространение холеры, гепатита А и дизентерии. В ведомстве заявили, что ответственность за эпидемии инфекционных заболеваний будет нести Азербайджан, который «нарушает требования соглашения о прекращении огня с целью вывоза тел погибших».

Ранее Армения обвинила Азербайджан в отказе договориться о выводе раненых с поля боя в Карабахе.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».



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