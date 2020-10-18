В Тегеране назвали снятие оружейного эмбарго с Ирана серьезным поражением США

18.10.2020, 11:48, Новости дня

Снятие с Ирана оружейного эмбарго является серьезным поражением для США, сообщил председатель иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

«Это, несомненно, стало серьезным поражением для США. Провал для заносчивого, но немощного и изолированного американского правительства», – передает его слова ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Галибаф отметил, что «мировое сообщества воспротивилось незаконным действиям Соединенных Штатов».

Напомним, МИД Ирана заявил, что в отношении страны больше не действует оружейное эмбарго, введенное 10 лет назад Совбезом ООН.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.