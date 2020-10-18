 

В Минпросвещения оценили возможность жесткого карантина в российских школах

18.10.2020, 11:08, Новости дня

Минпросвещения пока не рассматривает введение жестких ограничительных мер в школах из-за коронавируса, образовательный процесс на сегодняшний день сохраняется на территории всей России, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации», – передает слова главы ведомства ТАСС.

Кравцов также пояснил, что школьных учителей не будут отстранять от работы за отказ сделать прививку от коронавируса. «Конечно, нет. Прививка – дело добровольное. Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям будет предложена эта возможность, и это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. Но, повторюсь, это будет добровольный процесс», – сказал министр.

По словам главы Минпросвещения, пока не планируется переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Такой сценарий не обсуждается. Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идет, даже нет такой необходимости обсуждать», – сказал Кравцов.

В прошлом учебном году было сроки проведения ЕГЭ были сдвинуты из-за коронавируса, а ОГЭ отменили.

 Напомним, 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов. 



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