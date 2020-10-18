 

В Москве за ночь выпало более 15% месячной нормы осадков

18.10.2020, 10:48, Новости дня

В ночь на воскресенье в Москве выпало более 15% месячной нормы осадков выпало в Москве, местами в Подмосковье шел снег, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус

«В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17% от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров. Снег отметили на метеостанции Волоколамска, Дмитрова, Шереметьево и Домодедово», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

Ранее синоптики рассказали, что в столице в воскресенье ожидается от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до 1 градуса тепла. В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, ночная – от минус 1 до 4 градусов тепла.



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