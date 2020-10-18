Омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации женщин в интернате

18.10.2020, 10:48, Новости дня

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова намерена проверить данные о возможной стерилизации женщин-инвалидов в екатеринбургском интернате.

«Мы обязательно проверим эти заявления. Посетим и Уктусский и другие аналогичные интернаты. Вообще ситуация в этих учреждениях находится постоянно в фокусе нашего внимания. И я хочу сказать, что на протяжении последних лет мы с такими жалобами не сталкивались. Обязательно выйдем на место, поговорим и с проживающими там женщинами, и с персоналом. Если потребуется, будем реагировать очень решительно», – передает слова омбудсмена «Накануне.ru».

По предварительной информации, минимум 10 женщин из числа подопечных интерната были стерилизованы. Пока подтверждений этому нет.