В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом

18.10.2020, 10:30, Новости дня

В Хмельницкой области пять человек отравились угарным газом? в том числе трое детей. Всех госпитализировали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook 18 октября.

“18 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Копачовка Волочинского района в частном жилом доме в результате отравления угарным газом (нарушение правил эксплуатации печного отопления) пострадали 5 человек, из них 3 ребенка (2004, 2005 и 2009 года рождения), которых в удовлетворительном состоянии госпитализировали в больницу”, – рассказали спасатели.

#Хмельницька область: через порушення правил експлуатації пічного опалення, отруїлись чадним газом та госпіталізовані 5… Posted by ДСНС України on Laupäev, 17. Oktoober 2020

В ведомстве напомнили правила безопасного обогрева помещений. В отопительный сезон следует очищать дымоходы и печи от сажи, не обогревать жилье не сертифицированными или самодельными приборами, а также не включать много электроприборов в одну розетку одновременно.