Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

18.10.2020, 8:25, Новости дня

Украинец Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американцу Теофимо Лопесу, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Поединок продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116-112, 119-109, 117-111.

Таким образом, Лопес теперь является обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса принадлежали Ломаченко).

Это второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

The Takeover is complete! @TeofimoLopez is now the undisputed lightweight champion of the world. #LomaLopez pic.twitter.com/LcoV9BqUAP

— ESPN (@espn) October 18, 2020