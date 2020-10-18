 

Xiaomi не откажется от продажи зарядных устройств в комплекте со смартфонами

18.10.2020, 7:10, Новости дня

На официальной странице компании Xiaomi в Твиттере появилось сообщение, что производитель продолжит бесплатно предоставлять стандартные зарядные устройства к проданным смартфонам.

Ранее один из руководителей компании раскритиковал Apple за то, что в новой линейке гаджеты вышли неукомплектованными обычной зарядкой. Речь идет о нашумевшей серии iPhone 12.

Однако Xiaomi – не Apple, говорят специалисты. Вряд ли инициативу «яблочников» поддержат другие производители. Поэтому покупатели могут не сомневаться, что в одной коробке с Mi 10T Pro получат зарядное устройство, за которое не нужно будет доплачивать. Другое дело, если речь идет о быстром зарядном устройстве. С аналогичным заявлением недавно выступили представители компании Samsung.



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