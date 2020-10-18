TVP Info – Байден винит Трампа за усиление Москвы, но и он руку к этому тоже приложил

18.10.2020, 5:10, Новости дня

В ходе президентской гонки США Байден постоянно упрекает Трампа в недостаточной жёсткости по отношению к Москве, и это весьма лицемерно, считает журналист Петар Петрович. В статье для портала TVP Info он отмечает, что именно при Трампе отношения США с Россией опустились до самого худшего уровня. При этом автор напоминает, что Байден на посту вице-президента США при Бараке Обаме одобрил перезагрузку отношений с Москвой, что развязало руки Кремлю. И, если Байден займёт Белый дом, то вряд ли сможет предложить что-то другое кроме новой перезагрузки к радости Москвы.



Reuters

«C самого начала американские левые обвиняли Дональда Трампа в том, что он российский агент. Эти обвинения никогда не были подтверждены, а процесс импичмента на их основании оказался насмешкой над законом и здравым смыслом. За это время, за четыре года своего президентского срока, Трамп многократно провоцировал Кремль, более того, на настоящий момент отношения между двумя странами считаются одними из худших в истории. Демократы, однако, делают вид, что не замечают этого, и повторяют, что Москва помогает республиканцам выиграть выборы и работает против их кандидата Джо Байдена», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

В статье он обращает внимание на то, что менее чем за три недели до начала президентских выборов в США кандидат от демократов Джо Байден пришёл к выводу, что Польша ему небезразлична, и он поддерживает её в важных для неё вопросах. Желая завоевать голоса конгресса польских американцев, которые скорее отдадут своё предпочтение Трампу, сотрудники Байдена напомнили, что будучи сенатором он играл ключевую роль в процессе принятия Польши в НАТО. Об этом они написали в заявлении, отправленном в редакцию Polskie Radio, в котором также объяснили, что после аннексии Крыма* Россией, будучи вице-президентом, он поддержал предложения о размещении ротационных войск в Польше. «Будучи католиком, который помнит о влиянии Иоанна Павла II и «Солидарности» на судьбы мира, Джо Байден считает, что союз между Польшей и США не должен иметь договорный характер, а быть основан на общей истории и ценностях», — подчёркивается в заявлении.

Сотрудники кандидата от демократов также подвергли критике президента Дональда Трампа за преуменьшение значения НАТО и объявили, что Джо Байден восстановит доверие к американским гарантиям безопасности, а также окажет поддержку энергетической независимости Европы. «Джо Байден подтвердит свою приверженность НАТО и положит конец политике подчинения правительства Трампа Владимиру Путину», — говорится в заявлении.

Таким образом, Байден по-прежнему пытается сослаться на бесконечные обвинения в адрес Трампа — президент главной державы в мире, по его мнению, шпион России, подчёркивает Петрович. «Сложно найти более сильное обвинение, но представители левых формулируют его без особого труда. Достаточно сказать, что постоянное повторение этих обвинений, настолько прочно укоренилось, что даже очередные шаги Трампа в виде болезненных санкций против Кремля за его агрессивную политику, оказываются для них неубедительными», — с сожалением констатирует он.



Он обращает внимание на то, что приход Байдена к власти особо ничего не изменит — РФ не перестанет шпионить за США, она далее будет проводить кибератаки, влиять на принимаемые там политические решения, ослаблять американскую мощь, подрывать доверие к полиции и армии, а также разжигать разногласия в обществе.

«Нет никаких сомнений в том, что масштабы российской активности в Соединённых Штатах не уменьшились с момента распада Советского Союза. Однако то, что левые круги делают с реальной российской угрозой безопасности США, постыдно. Сосредоточившись только на попытках связать деятельность Москвы с Трампом, они высмеивают и минимизируют российскую угрозу, что безусловно играет на руку кремлёвским руководителям и их шпионам в США», — объясняет он.

Журналист считает, эта ситуация напоминает обвинения в адрес «неудобных» политиков в Европе. Обвинения в адрес польских или венгерских властей в осуществлении власти в стиле Путина, использовании методов Путина, принятии поддержки Кремля или реализации его политики — повсеместно. Между тем, по мнению автора, главными союзниками Кремля в Европе выступают Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, считающие себя не только лидерами ЕС, но защитниками верховенства закона и европейских ценностей.

В статье он также напоминает об уже забытой перезагрузке отношений с Россией авторства Барака Обамы. Именно этот политический курс привёл к распущенному поведению Кремля, которое проявилось в нападениюи на Грузию и Украину. «Сказать, что это была катастрофа, значит ничего не сказать», — подчёркивает он

И хотя сегодня Байден говорит о своей симпатии к Польше и полякам, подчёркивает важность НАТО, общей безопасности и критикует символ германо-российского сотрудничества «Северный поток—2», тем не менее именно он был вице-президентом во времена Обамы и санкционировал его политику в отношении Москвы. В случае его победы полякам не стоит ожидать ничего позитивного, считает он. «Что мы можем ожидать, так это попытки добиться новой перезагрузки в отношениях с Москвой, что будет эйфорично встречено как американскими левыми, так и их идеологическими собратьями в Западной Европе, не говоря уже о реакции Кремля», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).