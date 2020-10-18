На Windows 10 приложения попадают без согласия пользователей
18.10.2020, 5:05, Новости дня
После обновления браузера Edge пользователи стали замечать, что на их устройства стали без разрешения загружаться различные приложения. В частности, речь идет о программах Office.
При этом программы «в нагрузку» получали не все, а только некоторые пользователи. После некоторого анализа ситуации эксперты поняли, что на операционную систему Windows 10 компания Microsoft закачивает новые приложения только тогда, когда вы не используете их платные аналоги.
В результате столь странной маркетинговой политики разработчика в меню «Пуск» сами по себе появляются ярлыки хорошо известных «офисных» программ Excel, Outlook, Word и PowerPoint. Их можно удалить, но не факт, что они не скачаются и не запустятся снова при следующем обновлении.
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